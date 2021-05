Lehrte

Die städtischen Kitas in Lehrte sind am Freitag, 4. Juni, geschlossen. Zudem stehen sie am Donnerstag, 3. Juni, nachmittags nur in eingeschränktem Maße zur Verfügung. Darauf weist jetzt die Stadtverwaltung hin. Hintergrund ist die an den beiden Tagen anstehende zweite Corona-Reihenimpfung des Personals.

Mitte April hatten rund 330 pädagogische Fachkräfte aus Lehrter Kitas den ersten Piks mit dem mRNA-Impfstoff von Biontec erhalten. Jetzt hat das Impfzentrum Hannover die Termine für die Zweitimpfungen am Donnerstag und Freitag, jeweils ab 9 Uhr, im Fachwerkhaus bestätigt. In den elf kommunalen Kitas der Stadt wird ab Donnerstagmittag daher nur noch eine eingeschränkte Betreuung möglich sein. „Wer es einrichten kann, sollte seine Kinder ab mittags aus der Einrichtung abholen“, bittet Markus Lechelt, zuständiger Sachgebietsleiter für die Kitas, die Eltern.

Auch Kitas der Kirche sind geschlossen

Zudem zeigten die Erfahrungen, dass die die Impfreaktionen bei den Zweitimpfungen mit einem mRNA-Impfstoff deutlich häufiger und stärker seien als bei den Erstimpfungen, betont Bürgermeister Frank Prüße. „Aus diesem Grund habe ich entschieden die kommunalen Kindertagesstätten am Freitag komplett zu schließen und bitte die Eltern hier um Verständnis“, sagt er. Auch die Kitas in Trägerschaft des evangelischen Kirchenkreises Burgdorf blieben am Freitag geschlossen.

Von Achim Gückel