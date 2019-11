Gemessen am Run auf die Eintrittskarten ist dieses ohne Zweifel die beliebteste Kulturveranstaltung der Stadt: Am 9. Mai nächsten Jahres ist wieder Abend der Kleinkunst. Moderatorin ist dann Comedian Mirja Regensburg. Die Tickets für die Aufführung gibt es am 5. Dezember an zwei Vorverkaufsstellen.