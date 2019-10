Lehrte - Wer möchte beim Weihnachtsmarkt dabei sein? Die Vorbereitungen für den Lehrter Weihnachtsmarkt an der Matthäuskirche laufen auf Hochtouren. Das Stadtmarketing sucht noch nach Helfern für die Veranstaltung vom 13. bis 15. Dezember. Und auch Vereine, Künstler und andere Standbetreiber können sich noch beteiligen.

Am dritten Adventswochenende ist in Lehrte wieder Weihnachtsmarkt an der Matthäuskirche. Quelle: Archiv