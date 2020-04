Auf dem Wertstoffsammelplatz an der Schwanenburg in Lehrte haben Müllsünder etliche Säcke mit leeren Flaschen abgeladen – und das, obwohl die Glascontainer gar nicht voll waren. An der Wertstoffinsel am Westring sieht es ähnlich aus. Nun fordert Ratsfrau Helga Laube-Hoffmann erneut, dass die Stadt endlich etwas unternimmt.