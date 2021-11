Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße hat am Sonntag anlässlich des Volkstrauertags einen Kranz am Bauzaun vor dem Mahnmal an der Masch abgelegt. Für den DRK-Vorsitzenden Achim Rüter war das der Auslöser, eine öffentliche Diskussion um das angemessene Gedenken der Opfer von Krieg, Flucht, Vertreibung, Verfolgung und Terror anzustoßen.