Einen kostenlosen Lieferservice bietet der Buchhändler Jens Veenhuis in Lehrte schon seit der Eröffnung seines Geschäfts im Jahr 1986 an. In Zeiten der Corona-Krise hofft er, dass das Angebot nun verstärkt genutzt wird. Eine Lehrterin hat bereits Bücher bestellt – für ihre Eltern in Magdeburg.