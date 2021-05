Lehrte

Der SV 06 Lehrte hat ein neues Vereinsfahrzeug. Die Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen hat im Rahmen ihrer VRmobil-Aktion aus dem Reinertrag des Gewinnsparens des vergangenen Jahres zwei VW Up an gemeinnützige Vereine gespendet. Eines ging an den Bürgerverein Evensen, über das andere durfte sich der SV 06 Lehrte freuen. Dessen Chef Ulf Meldau und der stellvertretende Vorsitzende Erich Schindler nahmen das schmucke Auto mit großer Freude in Empfang. „Das VRmobil erleichtert unsere Vereinsarbeit enorm“, sagte Meldau.

Um die VRmobile konnten sich gemeinnützige Vereine und Institutionen aus dem gesamten Geschäftsgebiet der Volksbank bewerben. Die beiden Gewinner überzeugten die Bank durch ihre Angaben zu Verwendungszweck und Einsatzhäufigkeit des potenziellen Vereinsfahrzeuges.

Neues Fahrzeug kommt vielfältig zum Einsatz

So kann der neue VW Up bei SV 06 Lehrte vielfältig zum Einsatz kommen. Der Verein engagiert sich bereits seit vielen Jahren nicht nur im Fußball, sondern besonders auch in den Bereichen Integration und Inklusion. Das große Angebotsspektrum erfordern viel ehrenamtliches Engagement, aber auch jede Menge Flexibilität und Mobilität.

Lesen Sie auch: Volksbank ist mit Geschäftsjahr 2020 zufrieden

Dank des neuen Wagens können die Wege zu Sportangeboten wie der Inklusionsgruppe „Alle an den Ball“ oder dem Angebot „Walking Football“ für Senioren künftig schneller und einfacher bewältigt werden. Darüber hinaus kommt das neue Vereinsfahrzeug bei der Beschaffung von Hygiene-Artikeln und Corona-Tests zum Einsatz, denn der SV 06 hat im April in seinem Vereinsheim ein Corona-Schnelltestzentrum eröffnet. 06 möchte das Auto zudem als Ergänzung zum Vereinsbus nutzen und seine Fußballmannschaften damit zu Auswärtsspielen fahren.

Von Katja Eggers