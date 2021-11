Ahlten

Die Tage der Volksbank-Geschäftsstelle an der Straße Zum Großen Freien sind gezählt. Zum 31. Januar kommenden Jahres schließt sie ihre Türen. Dann wird es dort keine persönliche Betreuung der Kunden mehr geben, sondern nur noch einen Bereich zur Selbstbedienung mit Geldautomat, Auszugsdrucker und Überweisungsterminal. Der Unmut über diese Nachricht ist in Ahlten groß. Ortsbürgermeisterin Heike Koehler spricht sogar von „allgemeinem Entsetzen im Dorf“ – und hat Vertreter der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen in die nächste Ortsratssitzung am 16. November gebeten.

Die Entscheidung des Kreditinstituts, sich aus der aktiven Präsenz in Lehrtes größtem Ortsteil zurückzuziehen, ist wirtschaftlich motiviert. Die Umstellung auf eine SB-Filiale nennt die Volksbank in einer Pressemitteilung „Neuausrichtung“. Hintergrund seien die Auswirkungen der anhaltenden Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank sowie ein verändertes Kundenverhalten. Kurz gesagt: Die Banken verdienen nicht mehr genug. Und ein Großteil der Kundschaft erledigt seine Finanzangelegenheiten mittlerweile online.

Kunden haben bereits eine Nachricht bekommen

In Ahlten sei das bereits mehr als die Hälfte der Kundschaft, Tendenz steigend, argumentiert die Volksbank. Einfache Serviceleistungen würden immer seltener in den Geschäftsstellen erledigt. Der wirtschaftliche Aufwand für den Betrieb der Filialen bleibe aber auch bei geringerer Kundenfrequenz hoch. Und schließlich sei die genossenschaftlich organisierte Volksbank der Gesamtheit ihrer Mitglieder, also der Miteigentümer, gegenüber verpflichtet, wirtschaftlich zu handeln. Diese notwendigen Veränderungen in der Filialstruktur werde man aber stets „mit Augenmaß“ begegnen, heißt es in der Mitteilung. Die vier Beschäftigten aus Ahlten werde man an verschiedenen anderen Standorten unterbringen, sagt der für die Pressearbeit zuständige Bereichsleiter Boris Böcker.

Eine Nachricht über die Schließung der Geschäftsstelle hat die Volksbank bereits an all ihre Kunden verschickt. Deren Konten werden ab dem 31. Januar in der Lehrter Hauptstelle der Bank geführt, die Schließfachanlage in Ahlten wird geschlossen. Persönliche Beratungsgespräche seien aber, nach telefonischer Vereinbarung, auch in der Ortschaft noch möglich, heißt es.

Modernisierung für 150.000 Euro im Sommer 2019

Nun sind laut Ortsbürgermeisterin Koehler viele Volksbankkunden in Ahlten ebenso verärgert wie verwundert. Denn erst im Sommer 2019 hatte das Unternehmen nach eigenen Angaben 150.000 Euro in die grundlegende Modernisierung der Geschäftsstelle an der Straße Zum Großen Freien gesteckt, samt neuer Möblierung und einem zusätzlichen Beratungszimmer. Damals war von der Schaffung „kundenorientierter Bereiche“ die Rede, und es hieß, der Umbau sei ein „klares Bekenntnis zum Standort Ahlten“.

Vor gut zwei Jahren war die Anzahl der in Ahlten registrierten Kunden von der Volksbank selbst mit 4500 angegeben worden. Man sei der Platzhirsch in Sachen Geldgeschäfte im Ort, hieß es stolz. Etwa 70 Prozent aller Bürger im Dorf erledigten ihre Geldgeschäfte über die Volksbank. Und auch Koehler spricht jetzt davon, dass das Kreditunternehmen eine fest verankerte Institution im Dorf sei, dass auch viel für die örtlichen Vereine leiste. Viele Gewerbetreibende seien dort Kunden, der Einzugsbereich der Geschäftsstelle reiche auch ins Nachbardorf Höver. Und nach ihrer Beobachtung nutzten nach wie vor viele Kunden die Geschäftsstelle, meint die Ortsbürgermeisterin.

Forderung: „Angebot für Ältere aufrecht erhalten“

Nun werde sie aber immer wieder speziell von besorgten Seniorinnen und Senioren angesprochen, die fragten, wie sie künftig ihre Geldgeschäfte ohne Bankfiliale im Ort erledigen sollen. Die Volksbank müsse „wenigstens das Angebot für Ältere“ aufrecht erhalte, fordert Koehler. Denn diese seien nicht so vertraut mit Online-Bankgeschäften und oft nicht so mobil, um ihre Finanzangelegenheiten in der Hauptstelle in Lehrte erledigen zu können.

Über all das will Koehler am 16. November im Ortsrat mit Vertretern der Volksbank reden. Diese müssten auch noch einmal erklären, wieso die Filiale schließen muss.

Erst im Juli vergangenen Jahres hatte die Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen ihre Geschäftsstelle in Aligse in eine SB-Filiale umgewandelt. Die Niederlassungen in Sievershausen und Immensen waren 2017 ganz aufgegeben worden, was in Immensen sogar zu einer von 500 Menschen unterzeichneten Unterschriftensammlung gegen diesen Schritt führte. Im Lehrter Stadtgebiet betreibt sie außer am August-Bödecker-Platz in der Kernstadt noch eine einzige vollwertige Geschäftsstelle, in Arpke.

Von Achim Gückel