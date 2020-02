Volksbank errichtet SB-Geschäftsstelle in s

Hämelerwald

Kunden der Volksbank Braunschweig-Wolfsburg (BraWo) in Hämelerwald bekommen eine neue Anlaufstelle für ihre Alltagsgeschäfte. Das Kreditinstitut hat jetzt mitgeteilt, dass es auf dem Parkplatz vor dem Rewe-Supermarkt seine neuartige SB-Geschäftsstelle aufstellen wird. Der Kubus ähnelt einem Container, die Baugenehmigung dafür sei bereits eingegangen, heißt es in einer Mitteilung der Bank.

In der neuen Geschäftsstelle werden keine Mitarbeiter der Volksbank zu finden sein. Sie wird einen Automaten für Ein- und Auszahlungen sowie ein Terminal für Überweisungen und das Drucken von Kontoauszügen enthalten und den bisherigen Standort der Volksbank an der Sternstraße im Hämelerwalder Ortskern ersetzen.

Die frühere Filiale der Volksbank an der Sternstraße ist seit mehr als einem halben Jahr geschlossen. Quelle: Achim Gückel

Dort hatte das Kreditinstitut bis Ende Mai vergangenen Jahres seine alte Geschäftsstelle betrieben, diese aber geschlossen und das Personal abgezogen. Seither gibt es an der Sternstraße eine Selbstbedienungsfiliale, die nach dem Aufstellen des Kubus an der Fortunastraße aber ebenfalls geschlossen wird. Grund für die Schließung der alten Geschäftsstelle sei der rückläufige Kundenverkehr gewesen, heißt es in der Mitteilung der Volksbank BraWo. Die Kunden nutzten für alltägliche Vorgänge zunehmend die digitalen Angebote, der Beratungsbedarf bei Finanzangelegenheiten nehme jedoch zu. Und dieser sei nur in größeren Geschäftsstellen zu gewährleisten.

Beratung gibt es in Peine-Vöhrum

Diese Beratungen bekommen die Hämelerwalder Volksbankkunden bereits seit Mitte vergangenen Jahres in der Geschäftsstelle im benachbarten Peine-Vöhrum. Mit der SB-Geschäftsstelle vor dem Rewe komme man dem Anspruch nach, „die Menschen in Hämelerwald weiterhin mit Standardleistungen vor Ort zu versorgen“, betont der Leiter der Direktion in Peine, Stefan Honrath. Der Standort an der Fortunastraße sei dafür gut geeignet. „Wir lassen uns dort nieder, wohin die Menschen gehen und fahren“, sagt Honrath. Das sei an der Sternstraße nicht mehr gegeben gewesen.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel