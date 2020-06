Lehrte

Wer derzeit an der Villa Nordstern vorbeikommt, dem ist die Veränderung vermutlich bereits aufgefallen: Das schlossartige Gebäude, das Inhaber Rolf Neumann gerade zum Kindergarten umbauen lässt, ist hinter einer grauen Schutzfolie verschwunden. Dahinter wird jedoch eifrig gewerkelt – am Montag haben an der Fassade die Sandstrahlarbeiten begonnen.

„Das ist nicht nur laut, sondern staubt auch ganz gehörig“, erklärt Neumann. Für die Sanierungsarbeiten an Fassade und Dach hat er die Villa für ein Jahr von Kopf bis Fuß komplett einrüsten lassen. Arbeiter blasen dort mit Sandstrahlern die alte Farbe von der Fassade. Das wird laut Neumann gut zehn Tage dauern. Im Anschluss will er in einem Schadenskataster die Schäden und Baumängel aufnehmen und das Kataster dann an Restauratoren schicken, damit diese ihre Angebote abgeben können.

Denkmalrechtliche Genehmigungen liegen vor

Wegen Corona hatten sich die Sanierungsarbeiten um knapp drei Monate verschoben. Eigentlich wollte Neumann den Bauantrag für den Kindergarten schon im März einreichen. Nun wird er dies in den nächsten Wochen tun. Vor einem Monat hat der Bauunternehmer beim Bauordnungsamt der Stadt Lehrte indes die Anträge zur Erneuerung der Fenster und zur Restaurierung der Stuckdecken und der alten Holztüren gestellt. „Die denkmalrechtlichen Genehmigungen liegen mir mittlerweile vor“, berichtet Neumann. Auch Angebote hat er schon bekommen.

Neumann will die denkmalgeschützte Villa zu einer Sportkita umgestalten, dabei historische Elemente erhalten und möglichst viel wieder in der Originalzustand von 1892 versetzen. Unter anderem beherbergt die Villa wertvolle Fußböden, Stuck, Bleiglasfenster und prunkvolle Treppen. Als Farbe an den Wänden entfernt wurde, kamen dahinter aufwendige Malereien zum Vorschein. Neumann hat zudem alte Holzverkleidungen, Eichentüren und Heizkörper aufbewahrt.

Im Inneren finden derzeit keine Arbeiten statt

Die Abdichtungsarbeiten im Keller der Villa sind mittlerweile abgeschlossen. Zuvor war das Gebäude vollständig entkernt worden, die Hausanschlüsse wurden komplett erneuert. Derzeit finden im Inneren der Villa Nordstern allerdings keine Sanierungsarbeiten statt. „Da geht es erst wieder weiter, wenn der Bauantrag genehmigt wurde“, sagt Neumann, der in Lehrte unter anderem auch schon die Alte Schlosserei im Zuckerzentrum und das Parkschlösschen saniert hat.

In der Villa Nordstern sollen auf den ersten zwei Etagen je zwei Kita-Räume entstehen. Im Dachgeschoss ist ein Gruppenraum vorgesehen. Zudem soll es Büros und einen Besprechungsraum geben. Neumann plant zudem einen Fahrstuhl und für nahezu alle Räume Fußbodenheizung. Die Küche soll später im Keller eingerichtet werden.

Interesse an Grundstücken ist groß

Auch mit dem Außengelände hat Neumann Großes vor. Auf dem nordwestlichen Teil des Villengrundstück soll ein Baugebiet entstehen. Mit den Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf will der Investor den Umbau zur Kita finanzieren. Das Interesse an den Grundstücken ist groß. „Pro Woche rufen mich zwei bis drei Interessenten an“, berichtet Neumann.

