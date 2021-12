Lehrte

Dieser Unfall gibt der Polizei Rätsel auf, weshalb sie auf die Hilfe von Zeugen hofft: Am Sonnabendabend gegen 21.30 Uhr hatte eine 51-jährige Lehrterin die Polizei angerufen, weil die 19-jährige Freundin ihres Sohnes mit einer Verletzung zu ihr gekommen war. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und rekonstruierten den Unfallhergang, so gut es ging. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte war die junge Hildesheimerin bei ihrem gleichaltrigen Freund zu Besuch und abends noch kurz einkaufen gegangen. Auf dem Rückweg wurde sie vermutlich beim Überqueren der Kreuzung Iltener Straße/Ecke Südring von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei erlitt die 19-Jährige eine Kopfplatzwunde.

Die beiden Frauen, die in dem Auto gesessen hatten, brachten die Hildesheimerin noch zu ihrem Freund in die Köthenwaldstraße und fuhren dann weg. Dem jüngeren Bruder ihres Freundes hat sie offenbar noch von dem Unfall erzählt, bevor sie wegen ihrer Verletzungen und zur weiteren Untersuchung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Hannover gebracht wurde. Doch bei einer Befragung im Krankenhaus konnte sich die 19-Jährige weder an den Einkauf noch an den Unfall erinnern. An der Unfallstelle fanden Beamte noch die Brille der Verletzten sowie Kleingeld und eine aufgeplatzte Milchpackung.

Weil die Autofahrerin keine Kontaktdaten hinterließ, ermittelt die Polizei ermittelt deshalb nun wegen des Verdachts der Unfallflucht und zudem wegen fahrlässiger Körperverletzung. Weil weder zu den beiden Frauen noch zu dem Auto etwas bekannt ist, hoffen die Ermittler auf mögliche Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter Telefon (05132) 8270 auf der Wache melden.

Von Oliver Kühn