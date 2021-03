Lehrte

Die brach liegende Gewerbefläche in der Kernstadt Lehrte, die sogenannte C-Fläche, könnte bald aus dem Dornröschenschlaf geholt werden. Denn die Stadt will das Grundstück jetzt verkaufen.

„Aufgrund der zuletzt gehäuften Nachfragen, insbesondere von Lehrter Firmen, die sich zwingend verändern müssen, soll es alsbald zum Verkauf kommen“, sagt Stadtsprecher Fabian Nolting.

Auch der Lehrter Unternehmer Vural Bayindir würde gern dort bauen. Er sucht schon seit Jahren nach einem passenden Grundstück für seine Firma Supra, die Gebäudedienste aller Art anbietet – von der Hausmeisterarbeit und Gartenpflege bis hin zur Büroreinigung. Das Geschäft boomt, Bayindir braucht für sich und seine 18 Mitarbeiter mehr Platz. Rund 2000 Quadratmeter Gewerbefläche möchte er in Lehrte erwerben, um darauf seinen Firmensitz zu bauen. Bei der Stadt Lehrte und in der Kommunalpolitik hat er unlängst schon mehrfach vorgesprochen, in den sozialen Medien machte er mit einem offenen Brief seinem Ärger Luft. Zuletzt hat er bei der Stadt sogar eine Interessentenliste mit mehreren Lehrter und Hannoveraner Unternehmen, die auf der C-Fläche in Lehrte bauen möchten, eingereicht. Alle Gespräche mit der Stadt und mit der Politik blieben aber erfolglos. „Ich habe nichts Konkretes“, sagt Bayindir verärgert.

Stadt hat Konzept für Grundstück entwickelt

Das keilförmige, 17.000 Quadratmeter große Grundstück, das zentral zwischen dem Obi-Baumarkt, der Mielestraße und der Straße Am Pfingstanger liegt, ist schon lange begehrt. Denn es ist das einzige Gewerbegrundstück, das die Stadt momentan vermarkten kann. Es gibt aktuell keine anderen kommunalen Gewerbeflächen. In der Vergangenheit gab es dafür schon die unterschiedlichsten Ideen – vom Schützenplatz bis zum Standort für das Gymnasium. Diese Ideen sind nun vom Tisch.

Für das „Filetstück“ – wie die begehrte Fläche in der Lehrter Kernstadt auch genannt wird – habe die Stadt jetzt ein Konzept entwickelt, berichtet Stadtsprecher Fabian Nolting. Demnach sei für den Standort eine Mischung aus Handwerkerhöfen und Bürogebäuden vorgesehen. Das Gebiet in seiner exponierten Lage soll dabei nicht kleinteilig vermarktet werden. Die Politik wünsche sich eine Vermarktung „aus einem Guss“, sagt Nolting. Die Stadt führe dazu bereits Gespräche mit Lehrter Unternehmen, so Nolting. Details zu den Verhandlungen will er nicht kundtun. Aber: „Die Entscheidung über die konkrete Veräußerung trifft der Rat“, betont Nolting.

Unternehmer denkt auch über Umzug nach

Unternehmer Vural Bayindir hatte bislang keine Chance, sein Gebot abzugeben. Warum dies so ist, weiß er nicht. Er fühlt sich und die anderen Unternehmen, die er für den Ankauf der C-Fläche mit ins Boot geholt hat, bei den Beratungen übergangen. „Es ist ein Unding, wie hier mit mittelständischen Unternehmen umgegangen wird.“ Bayindir hat sogar darüber nachgedacht, mit seiner Firma in eine der Nachbarkommunen umzuziehen. „Doch da gab es bislang noch kein geeignetes Grundstück.“

Stadtsprecher Nolting kann die Enttäuschung einzelner Unternehmer verstehen. Für die große Nachfrage nach Gewerbeflächen gebe es aber momentan nicht genügend kommunale Flächen. „Da ist dringender Handlungsbedarf“, so der Stadtsprecher. Daher habe Bürgermeister Frank Prüße (CDU) das Thema zur Chefsache gemacht. Die Einstellung eines Wirtschaftsförderers, der auch potenzielle Gewerbeflächen ermitteln soll, sei dazu ein erster Schritt.

