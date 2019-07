Ahlten

Lange haben die Kinder und Jugendlichen darauf gewartet: Aus der Wiese mit Unkraut und Brennnesseln hinter dem Jugendtreff Ahlten ist nun ein richtiges Außengelände geworden. Ein Platz zum Chillen und Grillen, wie er nach dem Wunsch der jungen Nutzer heißt. Möglich gemacht haben dies 27 Vereine und Organisationen aus dem Ort, die den Erlös der Maifeste aus zwei Jahren für den Umbau gespendet haben – insgesamt stolze 6000 Euro.

Ballspiele sind nun draußen möglich

Auch wenn bei der Einweihungsparty Spiel, Spaß und natürlich das Grillen im Vordergrund standen – ein bisschen Kritik konnte sich Ortsbürgermeisterin Heike Koehler nicht verkneifen. „Das wäre eigentlich eine Aufgabe der Stadt gewesen“, sagte sie. Immerhin aber habe der städtische Bauhof das meterhoch gewachsene Unkraut beseitigt, sodass neue Betonplatten verlegt werden konnten. Dort können nun auch Ballspiele über die Bühne gehen, was die Kinder bei der Eröffnung auch reichlich nutzten.

Auch auf Ballspiele draußen haben die Kinder lange gewartet. Quelle: Oliver Kühn

Vor dem Umbau hatte es eine Befragung unter den Nutzern gegeben, was sie sich auf dem rund 150 Quadratmeter großen Gelände wünschen. Skaterpark, Basketballplatz und Mountainbikestrecke werden ein Wunschtraum bleiben, doch für einen kleinen Niedrigseilgarten, Trampolin und Hängematte stünden die Chancen gar nicht so schlecht, deutete Koehler an. Was in Kürze kommt, ist eine Reckstange für Klimmzüge und Auf- oder Abschwünge wie im Sportunterricht.

Kinder von neun bis 13 Jahren sind Hauptnutzer

Den Jugendtreff Ahlten, der sogar für junge Erwachsene bis 27 Jahre offen ist, besuchen vorwiegend Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren, sagt Leiterin Sabine Gnörich. „Im Schnitt 15 bis 20 am Tag, das ist viel.“ Es habe Zeiten gegeben, an denen niemand gekommen sei. Dass die Kinder sich jetzt auch draußen austoben könnten, sei ein Riesengewinn.

Der Jugendtreff Ahlten, Pfarrstraße 5, ist täglich von 14 bis 20 Uhr, mittwochs bis 18 Uhr und freitags bis 21 Uhr geöffnet.

Von Oliver Kühn