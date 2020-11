Lehrte

Besondere Zeiten erfordern besondere Lösungen. Das hat sich auch der Verein Blues in Lehrte gesagt. Er organisiert jetzt Livekonzerte im Internet. Nachdem das Blues-Festival am Rodelberg im September wegen Corona ausfallen musste und auch die Konzerte im Anderen Kino nicht stattfinden konnten, gibt es jetzt erstmals „Blues in Lehrte digital“.

„Damit möchten wir Künstlern eine Auftrittsmöglichkeit, Technikern eine Veranstaltungsmöglichkeit und der Blues-Kultur ein Forum bieten“, sagt Jens Veenhuis vom Blues-Verein. Der Verein will künftig Künstler engagieren und diese live spielen lassen – wenn auch ohne analoges Publikum. Das Konzert wird kostenlos im Internet gestreamt und auf Youtube und Facebook veröffentlicht.

Anzeige

Veenhuis : „Wir wollten unbedingt was tun“

Für die digitalen Auftritte kooperiert der Blues-Verein mit der Firma Audio Coop aus Emmerke bei Hildesheim. „Die Bühnentechniker begleiten unser Blues-Festival schon seit 30 Jahren und sind dort für den Ton zuständig“, erklärt Veenhuis. Auch bei den digitalen Konzerten kümmert sich Audio Coop um die Technik, die Band tritt in ihrem Studio in Emmerke auf.

Die Idee zu den digitalen Live-Konzerten haben die Mitglieder des Blues-Vereins schon beim ersten Lockdown im Frühjahr gehabt. „Wir wollten unbedingt was tun“, sagt Veenhuis. Denn sowohl Künstler als auch Veranstaltungstechniker haben während der Pandemie kaum oder keine Auftritte und somit auch kein Einkommen. „Die staatliche Unterstützung ist zudem in den meisten Fällen ausgelaufen, eine Änderung der Situation zeichnet sich nicht ab“, sagt Veenhuis.

Daher versucht der Verein nun, die Blues-Kultur und die Menschen, die dafür arbeiten, über die digitalen Medien zu unterstützen. Der übliche Eintritt soll durch Spenden ersetzt werden, die zu 100 Prozent an die Künstler und Techniker gehen. „Wir bezahlen Band und Techniker aber auch, wenn die Spendengelder vielleicht nicht ausreichen, das läuft dann als eine Art Ausfallbürgschaft“, sagt Veenhuis.

The Bluesanovas machen den Auftakt

Das erste Konzert bestreitet am Sonnabend, 14. November, die Band The Bluesanovas aus Osnabrück. Das Konzert wird live unter Youtube.com/user/BluesinLehrte gezeigt. Die Formation sollte eigentlich beim Blues-Festival am Rodelberg auftreten. Das Quintett gilt in der Szene als Geheimtipp und steht für alten Blues in neuem Gewand, Entertainment und Perfektion. Die Band hat 2019 die German Blues Challenge gewonnen, war im Halbfinale der Internationalen Blues Challenge in Memphis 2020 und hat die German Blues Awards 2020 in der Kategorie „Bester Tonträger“ gewonnen.

Das digitale Konzert beginnt um 20 Uhr und wird live unter Youtube.com/user/BluesinLehrte gezeigt. Die Veranstaltung wird über Spenden finanziert. Nähere Informationen gibt es dazu im Internet auf www.blues-in-lehrte.de. Wenn die Premiere gut läuft, sollen weitere Onlinekonzerte folgen.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers