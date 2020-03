In der Vergangenheit wurden hier erst Eis, später Elektrogeräte und zuletzt Matratzen verkauft: In den ehemaligen Geschäftsräumen an der Marktstraße 1 eröffnet am 25. April Lehrtes erstes Bodystreet-Studio. Anders als in herkömmlichen Fitness-Studios stehen die Kunden hier beim Training unter Strom – und zwar wortwörtlich.