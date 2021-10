Der für den 7. November geplante verkaufsoffene Sonntag in Lehrte kann wie geplant über die Bühne gehen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat jetzt ihre Zustimmung dazu gegeben. Unter anderem sind ein Martinsmarkt, ein Laternenumzug und Märchenlesungen geplant.

Am 7. November ist in der Lehrter Innenstadt, wie hier in der Zuckerpassage, wieder viel los. Der verkaufsoffene Sonntag ist genehmigt. Quelle: Katja Eggers (Archiv)