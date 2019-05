Nachrichten Lehrte - Getöteter Handwerker: Verdächtige wegen Totschlags angeklagt Die zwei jungen Männer, die Ende Januar in Lehrte einen Handwerker aus Polen getötet und einen weiteren verletzt haben sollen, sind von der Staatsanwaltschaft angeklagt worden. Wegen der brutalen Vorgehensweise wird den beiden versuchter und vollendeter Totschlag vorgeworfen.

Die tödliche Prügelattacke ereignete sich am 28. Januar in einer Gemeinschaftsunterkunft für reisende Handwerker in Lehrte. Quelle: Clemens Heidrich