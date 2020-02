Welches Paar, das in den Hafen der Ehe segelt, will das nicht: Die Trauung soll romantisch und stilvoll sein. Ein Gastronomen-Ehepaar möchte das jetzt in Aligse in der historischen Weinstube seines Restaurants ermöglichen. Ortsbürgermeister und Ortsrat finden das gut. Die Stadt Lehrte hegt unterdessen „keine Ambitionen“.