Für seine in einem Offenen Brief an Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) geäußerte Kritik an der aktuellen Form des Distanzlernens im Corona-Lockdown erhält der Hämelerwalder Roland Panter derzeit viel Zuspruch. Der Vater eines siebenjährigen Grundschülers beklagt unter anderem das Fehlen interaktiver Medien, die einen „Dialog und Nähe“ zwischen Kindern und Lehrkräften auch auf Distanz zulassen. Vielmehr litten Schüler wie Eltern unter Druck und Stress, die durch „ Dauerhausaufgaben“ verursacht würden.

Panter sitzt für die Grünen im Ortsrat Hämelerwald und hofft, Ende Februar von seiner Partei erneut als Direktkandidat für den Bundestagswahlkreis 47 nominiert zu werden. Den Brief an Tonne hat er auf seinem Facebook-Profil veröffentlicht. Geschrieben habe er ihn nicht zu Wahlkampfzwecken, sondern „weil mich das als Elternteil drückt“, versichert er. Wie seine Frau arbeitet der 47-Jährige, der als Selbstständiger unter anderem Startups berät, seit vergangenem Frühjahr überwiegend im Homeoffice. Die Prävention gegen mögliche Infektionsgefahren durch das Coronavirus nimmt das Ehepaar sehr ernst – was es mit sich bringt, dass die Kontakte des Sohnes mit Gleichaltrigen auch am Nachmittag vorschriftsmäßig eingeschränkt bleiben.

Viel Zuspruch in den sozialen Medien Für seine Kritik am pädagogischen Umgang des Kultusministeriums mit dem Corona-Lockdown erfährt Roland Panter viel Zuspruch. Sein auf seinem Facebook-Profil veröffentlichter Offener Brief an Minister Grant-Hendrik Tonne ( SPD) wurde (Stand Mittwochabend) 80-mal geteilt, 160-mal geliket und 34-mal fast durchweg zustimmend kommentiert. Hier fünf Auszüge, um die Stimmungslage zu illustrieren: „ Dauerhausaufgaben – das beschreibt das Dilemma!“ „Was ich ... bei meinem Jüngsten an der Grundschule erlebe, sind nicht mal Hausaufgaben, es ist Beschäftigungstherapie... Keine digitalen Angebote, keine gemeinsamen Videokonferenzen, stattdessen ein ,Lehrplan’ für die kommenden Wochen mit dem Hinweis, bei Fragen könne man die Lehrer ja anrufen.“ „Knappe Bandbreiten, schwächelnde Server, fehlende Tablets. Vielleicht wäre es ehrlicher, allen Klassen einen Satz Steintafeln und Meißel zur Verfügung zu stellen.“ „Warum können Lehrer*innen den Unterricht nicht online vor einem PC/Laptop/Tablet abhalten?“

Roland Panter kritisiert „Dauerhausaufgaben“ beim Lernen zu Hause. Quelle: Robert Kovarik

Nachdem in der ersten Lockdown-Phase im vergangenen Frühjahr zuhause Lernen bedeutete, Arbeitsblätter auszufüllen, bekam Panter junior während einer zweiten – circa einwöchigen – Quarantäne-Schließung seiner Grundschule immerhin einen persönlichen Anruf der Klassenlehrerin. Jetzt steht, nach fünfwöchiger Schulpause, dem Sohn wieder eine Phase von ungewisser Dauer im Szenario B bevor. Das heißt: Mit einer Hälfte seiner zweiten Klasse wird der Junge alle zwei Tage in der Schule sein. Und den jeweils anderen Tag daheim lernen.

„Die meisten Eltern sind keine ausgebildeten Pädagogen. Wie lässt sich unter diesen Bedingungen eine interessante und altersgerechte Lernumgebung in heimische Wohnräume zaubern?“, fragt Panter in seinem Offenen Brief eher rhetorisch. „In der Realität entstehen dadurch Druck und Stress für Kinder und Eltern – die Beziehung zwischen ihnen leidet darunter. Die Anzahl der Kinder, die das sogar mit Gewalterfahrungen bezahlen, dürfte erschreckend hoch sein.“

Dem Hämelerwalder schwant diesbezüglich für die nächsten Wochen nichts Gutes. Denn nach seiner Auffassung ist fast ein Jahr seit dem ersten Lockdown ins Land gegangen, ohne dass das Kultusministerium pädagogische Modelle entwickelt habe, die als Antwort auf die außergewöhnlichen Herausforderungen für Eltern und Kinder taugen. „Wir erleben keine aktive Anpassung von Lehrplänen oder Unterrichtsmaterialien.“ Ganz im Gegenteil, versäumter Lehrstoff aus der Lockdownzeit werde in der restlichen Unterrichtszeit aufgeholt. „Das geht oftmals erneut mit einer großen Menge an Hausaufgaben Hand in Hand“, heißt es in dem Schreiben.

Im Kern kritisiert Panter, dass immer noch keine interaktiven Medien zur Verfügung gestellt würden, die Kindern auch daheim ein Lernen mit Freude ermöglichen und ihnen „Räume öffnen, um das erlernte Wissen praktisch auszuprobieren“. Warum zum Beispiel werde der Fernunterricht nicht mit den Wissensformaten der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten vernetzt? Vor allem aber: „Wo sind digitale Dialogformate, in denen die so wichtigen Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern erhalten und gefestigt werden?“ In den Grundschulen würden die Grundsteine für künftige Schullaufbahnen der Schülerinnen gelegt – dort sollte es doch vor allem darum gehen, die Lust am Lernen zu vermitteln.

Dem zuständigen Minister wirft der Vater und Grünen-Politiker eine „innere Haltung der Handlungsunfähigkeit“ und das Fehlen mutiger Entscheidungen vor. Versäumt werde zudem, durch die Verbreitung positiver Beispiele innerhalb der Lehrerschaft Leidenschaft zu wecken für moderne digitale Formate.

Aus dem Kultusministerium hat der Hämelerwalder eine ausführliche Antwort auf sein Schreiben erhalten, das auf die Kritik an fehlenden interaktiven Medien allerdings nicht explizit eingeht. Die Lehrkräfte erhielten Unterstützung über den Bildungsserver NiBiS für alle in den Kerncurricula vorgesehenen Kompetenzbereiche sowie „umfassende Materialien zum selbstorganisierten und digitalen Lernen“, heißt es darin. Nicht vorgesehen sei, dass Eltern als „Hilfslehrkräfte“ fungieren und dass Schülerinnen und Schüler mit elterlicher Hilfe den gesamten Schulstoff aufholen müssen. „An der Realität des Homeschoolings geht das völlig vorbei“, meint Panter und weiß sich in dieser Einschätzung einig mit den allermeisten Eltern von Grundschülern im Lockdown.

Von Martin Lauber