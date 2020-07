Mit einer Matinee voller Liebesgedichte und Musik haben Frieder Paasche und Barbara Buch von der Vagantei Lehrte am Sonntag in Lehrte-Hämelerwald eine neue Veranstaltungsreihe eröffnet. Damit wollen die Organisatoren vor allem den Künstlern durch die schwere Zeit helfen. Beim Publikum kam der Auftakt gut an.