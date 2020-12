Lehrte

Der Wunsch des Lehrter Unternehmers Hasan Kurtulus, gut sichtbar in der Stadt ein Denkmal für Gastarbeiter zu errichten, fällt auf fruchtbaren Boden. Politiker im Kulturausschuss lobten das Vorhaben einmütig. Die Vorarbeiten dazu sind bereits im Gang. Unter anderem will die Schülerfirma des Gymnasiums eine Broschüre zum Thema „ Gastarbeiter in Lehrte“ verfassen. Das von Kurtulus gespendete Monument, dessen Aussehen noch unklar ist, soll vor dem Eingang der Sparkasse am City-Center errichtet werden.

Die Geschichte der Gastarbeiter in Lehrte reicht etwa 60 Jahre zurück. Kurtulus’ Vater kam im Jahr 1964 von der türkischen Schwarzmeerküste nach Lehrte. Mittlerweile lebt die Familie in vier Generationen in der Stadt, und Hasan Kurtulus ist nicht nur ein erfolgreicher Zeitarbeitunternehmer, sondern auch vielfältiger Sponsor in Sport und Kultur. Die Idee, ein Gastarbeiterdenkmal zu errichten, äußerte er im vergangenen Sommer erstmals öffentlich.

Es gibt in vielen Städten Gastarbeiter-Denkmale

„Es gibt solche Denkmale in 100 bis 150 Städten in Deutschland“, warb Kurtulus im Kulturausschuss für sein Vorhaben. Ein solches Monument im kommenden Jahr auch in Lehrte aufzustellen, käme gerade recht zum 60-jährigen Bestehen der deutsch-türkischen Staatsverträge. Das Denkmal solle eine Wertschätzung für all jene sein, die aus fremden Ländern kamen und Deutschland beim Aufbau des Wohlstands geholfen hätten.

CDU-Ratsherr Wilhelm Busch, der auch Zweiter stellvertretender Bürgermeister Lehrtes ist, sagte im Ausschuss, dass Kurtulus mit seinem Wunsch „offene Scheunentore“ einrenne. In Lehrte habe im Zusammenleben mit Gastarbeitern von Anfang an eine gute Kultur geherrscht. „Die Integration hat gut funktioniert“, sagte Busch. Und Sozialdemokrat Ekkehard Bock-Wegener nannte Kurtulus’ Wunsch „eine großartige und absolut spannende Initiative“. Ähnlich äußerte sich der Erste Stadtrat Uwe Bee als Vertreter der Verwaltung. „Wir begrüßen das außerordentlich“, sagte er.

Einzelheiten sind noch nicht geklärt

Nun sollen alle Einzelheiten für die Errichtung des Denkmals in einer Beratungsvorlage niedergeschrieben werden. Im kommenden Jahr würde dann die Entscheidung über Aussehen und Standort des Gastarbeiterdenkmals sowie den Zeitplan für dessen Errichtung entschieden werden. Kosten entstehen der Stadt nicht, Kurtulus will Lehrte das Denkmal schenken.

Vorarbeiten für das Projekt sind allerdings schon im Gang. Jürgen Teiwes, ehemaliger Schulleiter und Lehrer von Hasan Kurtulus, hat bereits umfangreiche Recherchen angestellt. 1960 sind die ersten Gastarbeiter nach Lehrte gekommen, hat er ermittelt. Sie kamen zunächst aus der Türkei, später auch aus Spanien, Griechenland, dem früheren Jugoslawien und Italien, arbeiteten im Kalibergbau, bei der Eisenbahn, bei Miele und in der Zuckerfabrik. Baracken auf dem Gelände der jetzigen LSV-Tennisplätze am Sauerweg dienten damals als erste Unterkünfte.

Schüler arbeiten bereits am Thema

Auch in der Schülerfirma des Gymnasiums ist die Begeisterung an der Mitarbeit groß. „Wir haben da sofort zugegriffen“, sagt Lehrer Ralph Grobmann, der die Firma betreut. In der geplanten Broschüre solle neben einem historischen auch ein soziologischer Überblick zum Leben der Gastarbeiter in Lehrte enthalten sein. Interviews zu dem Thema liefen bereits.

