Einen so Aufsehen erregenden Prozess hat es am Amtsgericht Lehrte seit Jahren nicht gegeben. Am 16. Juli muss sich dort der Fahrer des Müllwagens verantworten, der im Januar 2019 an der Mielestraße in elfjähriges Mädchen überfahren haben soll. Doch jetzt wurde der Prozess nach Hildesheim verlegt – weil in Lehrte nicht genug Platz ist für die vielen Journalisten und Zuhörer ist.