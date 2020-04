Hämelerwald

Erneut fahndet die Polizei Lehrte nach einem Autofahrer, der ein fremdes Fahrzeug beschädigt und danach Fahrerflucht begangen hat. Nach Angaben der Ermittler hat der oder die bislang Unbekannte am Sonntag auf dem Parkplatz am Waldsee in Hämelerwald vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein schwarzes VW Golf Cabriolet auf der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt und sich danach unerlaubt vom Unfallort entfernt. Es seien deutliche waagerecht verlaufende Kratzspuren im Lack erkennbar gewesen. Der Parkrempler muss sich zwischen 16.15 und 17.30 Uhr zugetragen haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 32) 8270 auf der Lehrter Wache zu melden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Lehrte lesen Sie hier in unserem Ticker.

Anzeige

Von Oliver Kühn