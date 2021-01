Ahlten

Die Polizei Lehrte sucht nach einem Unfallflüchtigen. Der unbekannte Autofahrer hatte am Mittwoch in der Zeit zwischen 8 bis 12.30 Uhr in Lehrte-Ahlten zwei parkende Autos beschädigt.

Laut Polizei wurde bei dem Crash an der Ahornallee bei einem schwarzen BMW der Außenspiegel abgerissen, bei einem grauen Audi wurde die Tür der Fahrerseite beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort.

Anzeige

Die Polizei schätzt den Schaden auf 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich im Kommissariat Lehrte unter der Telefonnummer (05132)8270 zu melden.

Von Patricia Oswald-Kipper