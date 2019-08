Aligse

Crash auf der Bundesstraße: An der Einmündung der Aligser Dorfstraße hat ein 88-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 17.10 Uhr einen Auffahrunfall verursacht. Die Karambolage passierte nach Angaben der Lehrter Polizei in strömendem Regen. Dieser habe den Senior offenbar in der Sicht behindert.

Beide Fahrer sind leicht verletzt

Eine 42-jährige Autofahrerin war auf der Bundesstraße in Richtung Burgdorf unterwegs gewesen. An der Aligser Dorfstaße stoppte sie ihren VW Touran, um nach links in Richtung Kolshorn abzubiegen. Das nahm der 88-jährige nicht wahr und fuhr mit seinem VW Golf auf. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt, der Golffahrer musste per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den zwei Autos entstand ein Schaden von insgesamt rund 16.500 Euro schätzt die Polizei. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

Weitere Meldungen der Polizei und Feurwehr Lehrte finden Sie im Polizeiticker.

Von Achim Gückel