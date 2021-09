Lehrte

In der Bahnunterführung des Ostrings in Lehrte ist es am Dienstag gegen 17.20 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem sich eine 84-Jährige schwer verletzt hat. Die betagte Radfahrerin stürzte, als ihr ein anderer Radler entgegenkam. Ob es dabei zu einer Berührung der beiden Fahrräder kam oder die Seniorin aus anderen Gründen die Balance verlor, ist noch nicht geklärt. Daher sucht die Lehrter Polizei Zeugen für den Vorfall.

Die 84-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei eine Verletzung an der Schulter. Sie musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Von Achim Gückel