Lehrte

Zwei beschädigte Autos und eine leicht verletzte Autofahrerin: Das ist das Resultat eines Unfalls, der sich am Dienstagvormittag auf der Dorfstraße abgespielt hat. Wie die Polizei mitteilt war dort eine 43-jährige Autofahrerin vermutlich aus Unachtsamkeit mit ihrem Fiat gegen den geparkten Wagen eines 41-Jährigen aus Stolzenau gefahren. Nach dem Crash klagte die Frau über Schmerzen im Brustbereich. Sie musste per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von Achim Gückel