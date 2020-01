Sievershausen

Wenn die Sonne tief steht und auf eine Ampel scheint, kann das für Irritationen bei Autofahrern sorgen. So ist es jedenfalls am Sonnabend gegen 9.50 Uhr an der zentralen Kreuzung in Sievershausen gewesen, wie die Polizei mitteilt. Demnach erkannte der Fahrer eines Skoda, der auf der Oelerser Straße auf die Ampel zufuhr, das Rotlicht offenbar nicht und wollte seinen Wagen in Richtung Hämelerwald steuern. Ein Autofahrer, der bei Grün in Richtung Arpke unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sein Mitsubishi kollidierte mit dem Skoda. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt. Wie hoch der Schaden an beiden Wagen ist, ist nicht näher bekannt.

Von Achim Gückel