Lehrte

Die Ampelschaltung an der Kreuzung Berliner Allee und Marktstraße ist schon seit Jahren Gegenstand vieler Diskussionen. Immer wieder kommt es vor, dass Autofahrer dort die Ampelzeichen für Geradeausfahrer und Abbieger verwechseln und bei Rot fahren. In früheren Zeiten war die Kreuzung daher Unfallschwerpunkt Nummer eins in der Kernstadt. Nach Veränderungen bei den Ampelschaltungen nahm die Anzahl der Karambolagen deutlich ab, doch jetzt ist es dort erneut zu einem Unfall gekommen.

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 46-jährige Sehnderin mit ihrem VW Multivan am Sonntagnachmittag auf der Berliner Allee stadtauswärts und dann bei Rotlicht in den Bereich der Kreuzung. Dort kam es zur Kollision mit einem Mercedes, der aus der Marktstraße kam und bei Grünlicht gefahren war. Die 75-jährige Beifahrerin im Mercedes wurde dabei leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Von Achim Gückel