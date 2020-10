Lehrte

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Vandalismus. Der Halter eines Fahrzeugs aus dem Knappenweg hatte sich bei den Beamten gemeldet, weil sein am Straßenrand geparktes Fahrzeug ohne ersichtlichen Grund beschädigt worden war. Auf der Beifahrerseite hatten der oder die Unbekannten den Lack an zwei Stellen auf einer Länge von jeweils 30 bis 40 Zentimetern zerkratzt.

Über die Schadenshöhe gibt es keine Angaben. Der Vorfall muss sich laut dem Polizeikommissariat Lehrte zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Freitag, 14.30 Uhr, abgespielt haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05132) 8270 auf der Wache zu melden.

Von Oliver Kühn