Wer hat die Lehrtafel des Nabu zertrümmert?

Als Bernd Rose vom Naturschutzbund ( Nabu) Lehrte, Burgdorf und Uetze am vergangenen Freitag in den Lehrter Stadtpark kommt, um nach der Lehrtafel zwischen Streuobstwiese und Autobahn zu sehen, bietet sich ihm ein erschreckender Anblick: Die Tafel ist komplett zertrümmert. Unbekannte haben nicht nur das Schild aus Alumetall in der Mitte eingetreten, sondern auch die beiden Stützbalken abgebrochen und die Betonsockel umgeworfen.

„Da ist jemand mit brachialer Gewalt am Werk gewesen – vermutlich waren es sogar zwei Täter, denn einer hätte allein bestimmt gar nicht so viel Kraft“, vermutet Rose. Der Naturschützer geht zudem davon aus, dass die Täter sich gleich zweimal an der Lehrtafel zu schaffen gemacht haben. „Am Donnerstag hing das Schild noch in den Angeln, am Freitag lag alles am Boden“, berichtet Rose.

Tafeln sind vor allem für Kinder und Jugendliche gedacht

Den Schaden beziffert er auf rund 1000 Euro. Der Nabu hatte die Tafel im Jahr 2013 aufgestellt, um damit über Schmetterlinge zu informieren. Das Schild ist eines von insgesamt sieben. Andere Schilder klären über Fledermäuse, Insekten und die Streuobstwiese auf. „Die Schilder sind vor allem auch für Kinder und Jugendliche gedacht“, betont Rose. Gerade deshalb hat ihn der Anblick der zertrümmerten Tafel umso mehr schockiert.

Auch der Arbeitskreis Natur im Stadtmarketing beklagt immer wieder Fälle von Vandalismus an seinen öffentlichen Einrichtungen. Schilder des Nabu waren bisher nicht betroffen gewesen. Nun sorgt sich Rose jedoch um die anderen sechs Tafeln. Ein neues Schild will der Nabu nicht mehr aufstellen.

Nabu hofft auf Hinweise von Zeugen

Den Vandalismusschaden hat Rose bei der Polizei gemeldet. Er hofft, dass es möglicherweise Zeugen gibt. Für Hinweise hat der Nabu eine Belohnung in Höhe von 100 Euro ausgelobt. Zeugen können sich bei Rose unter Telefon (01 73) 4 60 71 16 oder bei der Polizei in Lehrte unter Telefon (0 51 32) 82 70 melden.

Von Katja Eggers