Lehrte

An der Köthenwaldstraße ist es in der Nacht zu Sonnabend zu Sachbeschädigungen an zwei Autos gekommen. Unbekannte Täter zerkratzten dort großflächig den Lack an einem Audi A6 und einem VW Golf. Die Wagen standen nach Angaben der Polizei im Bereich zwischen der Ahltener Straße und der Straße Zum Grenzgraben. Den Schaden geben die Ermittler mit insgesamt rund 3000 Euro an.

Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Daher hofft die Polizei auf mögliche Zeugenhinweise unter Telefon (05132) 8270.

Von Achim Gückel