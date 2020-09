Immensen/Arpke

Rabiat gingen unbekannte Täter vor, um an den Inhalt eines Zigarettenautomaten zu gelangen. An der Nordseite des Bahnhofes Immensen/Arpke flexten sie am Freitag so lange an einem Zigarettenautomaten, bis es ihnen gelang, diesen aufzuhebeln.

Nach Angaben der Polizei entwendeten die Diebe danach sämtliche Zigarettenschachteln aus dem Automaten. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise zur Tat, die sich in der Zeit zwischen 12 Uhr und 19.30 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Lehrte unter der Telefonnummer (05132) 8270 entgegen.

Von Patricia Oswald-Kipper