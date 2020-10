Sievershausen

Einbrecher sind in ein Haus an der John-F.-Kennedy-Straße in Sievershausen eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, ist die exakte Beute und deren Wert noch unklar. Allerdings sollen dazu Skulpturen, Statuen und ein Wandtresor gehören. Möglicherweise haben die Täter noch mehr mitgehen lassen. Das Haus steht seit einiger Zeit leer. Sich einen genauen Überblick über dessen Einrichtung ist offenbar schwierig.

Der Einbruch ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Freitag, 16.Oktober, und Mittwoch, 21.Oktober. Die Täter gelangten über die Rückseite des Gebäudes auf den Balkon im Obergeschoss und hebelten dort eine Tür auf. Dann durchsuchten sie offenbar in aller Ruhe die Räume und transportierten ihre Beute ab. Zeugenhinweise nimmt das Kommissariat in Lehrte unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel