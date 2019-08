Von der alten Feuerwache in die neue Feuerwache: Die Lehrter Feuerwehr ist umgezogen – mit Sack und Pack sowie einem Marsch der Aktiven über die Schützenstraße in den hochmodernen Neubau. Offizielle Einweihung ist dort am 21. August. Danach wird der Altbau aus dem Jahr 1982 abgerissen.