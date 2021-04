Sievershausen

Die Aktion der Stadtjugendpflege, in der Kinder und Jugendliche in Sievershausen ihr Freizeitangebot mitgestalten dürfen, geht in eine neue Phase. Nach einer Umfrage steht nun eine digitale Zukunftswerkstatt auf dem Programm. Sie findet am Donnerstag, 6. Mai, ab 17.30 Uhr statt und steht für alle jungen Menschen aus dem Ortsteil offen.

Hintergrund der breit angelegten Mitmachaktion in Corona-Zeiten ist die ungeklärte Zukunft der städtischen Jugendarbeit in Sievershausen. Diese arbeitet derzeit noch in einem Raum der örtlichen Grundschule. Doch weil die Schule in den kommenden Jahren mehr Klassen unterrichten muss und mehr Platz braucht, steht für den Kinder- und Jugendtreff ein Umzug an.

Umzug ins Haus der Vereine wäre zu teuer

Die im vergangenen Jahr favorisierte Variante, ins Obergeschoss des Hauses der Vereine an der Oelerser Straße umzuziehen, ist seit einigen Monaten vom Tisch. Dort wären die brandschutzgerechten Umbauten und Sanierungen zu teuer gewesen. Statt der zunächst veranschlagten 50.000 Euro wäre ein sechsstelliger Betrag nötig gewesen, hatten Fachleute ermittelt.

Nun will die Stadtjugendpflege zunächst hören, welchen Bedarf Kinder und Jugendliche in Sievershausen anmelden. Danach soll die Frage nach den neuen Räumlichkeiten geklärt werden. An der mittlerweile beendeten Onlineumfrage haben nach Auskunft aus dem Rathaus insgesamt 42 junge Sievershäuser teilgenommen. Welche Ideen und Wünsche zum Standort des Jugendtreffs, dessen Angebot und Öffnungszeiten sie geäußert haben, gibt die Stadt noch nicht bekannt. Nach der Videokonferenz am 6. Mai werde Stadtjugendpflegerin Tara Esdaile alle Ergebnisse zusammentragen und Vorschläge machen, wie es weitergehen soll. Darüber werden der Ortsrat und die zuständigen politischen Gremien der Stadt beraten.

Auch der Bürgermeister will mit der Jugend reden

Der zweite Baustein der Beteiligungsaktion ist nun die digitale Zukunftswerkstatt am 6. Mai. Sievershäuser Kinder und Jugendlichen haben darin die Möglichkeit, mit den Verantwortlichen der Stadt Lehrte, allen voran Bürgermeister Frank Prüße (CDU) und die Leiterin des Jugendtreffs, Sabine Weber, live über ein lebendiges und jugendgerechtes Sievershausen zu sprechen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Interessierte können sichüber einen Link in der Konferenz auf der Videoplattform Webes anmelden.

Eine Entscheidung, wie es mit der städtischen Jugendarbeit in Sievershausen weitergeht, soll möglichst bis zum Sommer fallen.

Von Achim Gückel