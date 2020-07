Steinwedel

Wenn an der Aueschule Aligse/ Steinwedel nach den Sommerferien der Ganztagsbetrieb startet, beinhaltet dieser auch eine Nachmittagsbetreuung. Die Stadt will ihr Modell LeNa (Lehrter Nachmittagsbetreuung) aber nicht an beiden Schulstandorten anbieten, sondern lediglich in Aligse. Die rund 30 bis 40 Kinder aus Steinwedel sollen dann mit Bussen dorthin gebracht werden. Allerdings sollen sie den Rückweg zu Fuß und in Begleitung von Lehrkräften oder Erziehern antreten.

Steinwedels Eltern passte das gar nicht. In einer Sitzung des Ortsrates Steinwedel haben sich einige von ihnen dafür stark gemacht, das LeNa an beiden Schulstandorten umgesetzt werden soll. Dass das Thema im Ort derzeit für viele Diskussionen sorgt, zeigte die große Resonanz: Zur Sitzung des Ortsrats, die aus Platzgründen in der Corona-Zeit im Lehrter Kurt-Hirschfeld-Forum über die Bühne ging, erschienen rund 25 Zuhörer.

Umfrage: 78 Teilnehmer wollen LeNa in Steinwedel

Claudia Steurich legte dazu noch einmal die Ergebnisse einer privaten Umfrage unter Steinwedeler Eltern vor. Demnach hatten sich 78 von 82 Teilnehmern für einen Ganztagsbetrieb mit LeNa in Steinwedel ausgesprochen. Die Mutter aus Steinwedel betonte zudem, dass die Forderung nach LeNa in Steinwedel sich auf einen Ratsbeschluss aus dem Vorjahr beziehe. Anfang Dezember hatte der Rat beschlossen, dass LeNa wenn möglich an beiden Schulstandorten umgesetzt werden soll.

Das Konzept lediglich in Aligse anzubieten, sei für die Grundschüler hingegen unzumutbar. „Schon Erstklässler sollen demnach zu Fuß an der viel befahrenen Kreisstraße nach Steinwedel gehen – und das bei Wind und Wetter“, kritisierte Steurich. Eine andere Mutter sorgte sich um die Gesundheit der Kinder. „So ein Fußweg mit schwerem Ranzen ist nicht gut für den Rücken“, sagte sie.

Eltern befürchten Schulschließung

Viele Steinwedeler Eltern befürchten zudem, dass der Schulstandort Steinwedel immer mehr vernachlässigt und langfristig geschlossen werden könnte. Eventuell werde LeNa schon deswegen gar nicht erst in Steinwedel angeboten werden, lautet die Mutmaßung.

Der Stenwedeler Ortsrat tagt Corona-konform und mit viel Abstand im Kurt-Hirschfeld-Forum in Lehrte Quelle: Katja Eggers

Dem widersprach Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße jedoch vehement. Steinwedel sei ohnehin schon strukturschwach. Die Idee von einer Zusammenlegung der beiden Schulstandorte habe es schon vor zehn Jahren gegeben. „Aber ich glaube nicht, dass Politiker sich da rantrauen. Und dagegen würde ich mich dann auch persönlich aussprechen“, betonte Prüße.

Aueschule spricht sich für LeNa nur in Aligse aus

Lehrtes Bürgermeister erinnerte aber auch daran, dass sich die Aueschule im Vorfeld bereits selbst dafür ausgesprochen hatte, dass LeNa nur in Aligse verwirklicht wird. „Die Nachmittagsbetreuung an zwei Standorten ist für uns personell nicht zu schaffen“, erklärte Schulleiterin Verena Liegmann auch in der Ortsratssitzung.

Für Prüße stellt der Transport der Kinder von Aligse nach Steinwedel indes kein Problem dar. Es sei jedoch schwierig Busse für den Rückweg zu bekommen. Denkbar wären allerdings Taxen. Der Bürgermeister betonte, dass LeNa zwar auch an zwei Standorten möglich sei, sich die Eltern diese Option jedoch gut überlegen sollten: „Eine große LeNa bietet mehr Möglichkeiten als zwei kleine.“

Betreuung an zwei Standorten kostet 110.000 Euro mehr

Für die Nachmittagsbetreuung in Aligse spricht laut Prüße zudem, dass es dort – anders als in Steinwedel – eine Turnhalle gibt und rund 40 Prozent der Nachmittagsangebote Sport beinhalten. Die Eltern hielten dagegen, dass Sport-AGs im Sommer auf dem Schulhof oder dem Sportplatz und anderweitige AGs in den Klassenräumen, im Dorfgemeinschaftshaus oder im Jugendkeller stattfinden könnten.

Ortsratsmitglied Thomas Schreiber ( SPD) interessierte sich derweil für die Kosten. Laut Prüße würde eine LeNa an beiden Standorten mit rund 110.000 Euro Mehrkosten zu Buche schlagen. Nach den Sommerferien startet LeNa nun erst einmal in Aligse. Der Ortsrat stellte den Antrag, dass die Stadt die Rücktransporte der Kinder aus Aligse organisieren und die Kosten für eine mögliche Sanierung der Grundschule in Steinwedel aufstellen soll.

Schulausschuss macht den Eltern Hoffnung

In einer Sitzung des Lehrter Schulausschusses ernteten die Steinwedeler Eltern, die sich für LeNa in ihrem Dorf einsetzen, unterdessen Verständnis. „Sie rennen bei uns offene Türen ein“, sagte etwa SPD-Fraktionschefin Maren Thomschke, die es „unzumutbar“ nannte, dass die Steinwedeler Kinder von der Nachmittagsbetreuung zu Fuß in ihr Heimatdorf gehen könnten. Bisher spräche aber auch bauliche Hindernisse dagegen, das Angebot auch in der Steinwedeler Schule vorzuhalten, betonte die Sozialdemokratin.

„Wir wollen das eigentlich in allen Grundschulen und sind bestrebt Hindernisse aus dem Weg zu räumen“, versicherte Renée-Michael Friedrich ( CDU) den Eltern. Ulrich Gürtler ( AfD) sprach sich für die Nutzung des Steinwedeler Dorfgemeinschaftshauses für die Nachmittagsbetreuung aus, wenngleich dort die Küche an den Bedarf angepasst werden müsste.

Lehrtes Erster Stadtrat machte den Eltern im Schulausschuss ebenfalls Hoffnungen. Er erinnerte an den politischen Beschluss, dass LeNa an allen Lehrter Schulen eingeführt werden solle. „Wir haben die Bitten aus Steinwedel nicht ignoriert“, sagte er.

