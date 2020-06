Über Immensens Dorfladen baumelt jetzt der Richtkranz

Immensen

Der Dorfladen in Immensen nimmt immer mehr Form an: Knapp drei Monate nach dem symbolischen Spatenstich haben Beirat und Unternehmergesellschaft auf dem frisch gerichteten Dach des Rohbaus an der Bauernstraße den Richtkranz in die Höhe gezogen. „Die Dachlatten sind drauf, als nächstes kommen die Ziegel“, berichtet Jan Lange vom Beirat.

Gern hätte man ein rauschendes Richtfest gefeiert und dazu auch alle Mitstreiter, Unterstützer, Anteilszeichner und Bürger eingeladen. Wegen Corona war dies jedoch nicht möglich. Der Richtkranz wurde stattdessen jetzt im kleinen Rahmen gesetzt. „Auch wenn wir nicht groß feiern konnten, so sind wir doch trotzdem sehr froh, diesen wichtigen Zwischenschritt und Meilenstein überhaupt erreicht zu haben“, betont Michael Clement stellvertretend für Beirat und Geschäftsführung.

Über dem frisch gesetzten Dach schwebt der Richtkranz. Quelle: privat

Gemeinschaftsprojekt liegt voll im Zeitplan

Der Bau des Gemeinschaftsprojektes Dorfladen Immensen liegt laut Lange voll im Zeitplan und geht mit unvermindertem Tempo weiter. Gestartet war das Bürgerprojekt zur Stärkung der regionalen Versorgung vor drei Jahren. Mittlerweile wurden 319 sogenannte Dorfanteile mit einer Gesamtsumme von 108.100 Euro verkauft.

Als nächstes geht es mit dem Innenausbau weiter. Quelle: privat

Nächster Kraftakt ist nun der Innenausbau. Im Anschluss soll es ab etwa Mitte oder Ende Juli mit dem Ladenbau weitergehen. Außenarbeiten wie Pflastern des Eingangsbereiches oder des Parkplatzes können laut Lange ebenfalls Ende Juli beginnen. Die Eröffnung des Dorfladens ist für Ende Oktober geplant.

Wer kann beim Innenausbau helfen?

Bis dahin ist allerdings noch viel zu tun. Für den Innenausbau werden nun erneut Immenser Bürger gesucht, die sich für das Projekt mit Engagement und Eigenleistung gemeinsam ins Zeug legen wollen. Ob Fliesen legen, Maler- oder Tischlerarbeiten, Laden- oder Innenausbau – Unterstützung wird fast überall benötigt.

„Wir gehen jetzt auf die Zielgerade und brauchen noch viele helfende Hände an allen Ecken und Kanten“, erklärt Geschäftsführer Jürgen Mikulle. Wer dem Helfer-Team unter die Arme greifen möchte, kann eine E-Mail an helfer@dorfladen-immensen.de schreiben. „Wir planen dann, wer wann wo zum Einsatz kommen kann – schließlich müssen wir uns wegen Corona an die gebotenen Abstandsregeln halten“, betont Lange.

Es können zudem auch immer noch Anteile zur finanziellen Unterstützung des genossenschaftlich organisierten Projektes gezeichnet werden. Der Antrag ist im Internet unter www.dorfladen-immensen.de als PDF-Datei zu finden und kann ausgefüllt in Immensen bei Jürgen Mikulle, Memelring 38 oder bei Michael Clement, Schäferweg 5a eingeworfen werden.

Von Katja Eggers