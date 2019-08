Lehrte

Die Polizei in Lehrte ermittelt innerhalb von wenigen Tagen in einem dritten Fall von Graffiti-Schmierereien an Hausfassaden: Anfang der Woche waren Gebäude im Zuckerzentrum entlang der Germaniastraße und in der Zuckerpassage betroffen, nun sind sie auch an der Turnhalle an der Schlesischen Straße nicht weit entfernt aufgetaucht. Bislang Unbekannte haben demnach das Vordach der Sporthalle mit Tags besprüht, wie die Schriftkürzel in der Graffiti-Szene genannt werden. Die Ermittler gehen bei den Sachbeschädigungen wegen der „identischen Tathandlung“ von einem Zusammenhang aus. Die Tat muss sich zwischen Sonnabend, 9 Uhr, und Montag, 9 Uhr, abgespielt haben.

Im Zuckerzentrum hatten Unbekannte mit schwarzer Farbe das Kürzel G7 auf die Fassaden gesprayt – möglicherweise eine Kapitalismuskritik gegen die führenden westlichen Industrienationen, deren Zusammenschluss G7 genannt wird. Weil sie weit oben angebracht sind, müssen die Sprayer sowohl im Zuckerzentrum als auch bei der Turnhalle auf das Dach beziehungsweise Vordach gelangt sein – auf welche Weise ihnen das gelang, ist aber noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05132) 8270 auf der Wache zu melden.

Von Oliver Kühn