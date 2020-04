Trotz Corona-Krise: Miele beendet Kurzarbeit und produziert wieder

Lehrte

Die Mitarbeiter im Miele-Werk an der Industriestraße in Lehrte haben die Arbeit wieder aufgenommen. Der Hausgerätehersteller hatte seine Produktion wegen der Corona-Krise am 1. April heruntergefahren und 300 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Der sogenannte Shutdown ist damit beendet, das gilt auch für alle anderen in- und ausländischen Werke. „Nur in einigen Verwaltungsbereichen dauert die Kurzarbeit noch an“, sagt Pressesprecher Michael Prempert.

Mundschutz für Mitarbeiter

Man habe in den vergangenen Wochen Vorkehrungen getroffen, um die Beschäftigten bei Wiederaufnahme der Arbeit bestmöglich vor Ansteckungen mit dem Coronavirus zu schützen. So habe man für alle Beschäftigten Mundschutzmasken bereitgestellt. Das Unternehmen hatte den Produktionsstopp mit der Unterbrechung von Zulieferketten sowie mit einem starken Absatzrückgang – bedingt durch Ladenschließungen im Handel – begründet.

Anzeige

Bei den Zulieferteilen habe sich die Lage etwas entspannt, sei aber keineswegs stabil, sagt Stefan Breit, Geschäftsführer Technik der Miele-Gruppe. Man produziere deshalb „auf Sicht“, fest planbar seien maximal zehn Tage. „Daher ist Kurzarbeit in den kommenden Wochen in einzelnen Werken oder Fertigungsbereichen nicht auszuschließen.“

Weitere NP+ Artikel

Zeitversetzter Schichtwechsel

Außer den Masken hat Miele etwa zeitversetzte Schichtwechsel eingeführt, Plexiglasscheiben installiert, wo die räumliche Nähe zu anderen gegeben ist, und Türöffnungshilfen eingebaut, mit denen man Türen mit dem Unterarm oder Ellenbogen öffnen kann.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Oliver Kühn