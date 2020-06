Immensen

Bei einem Verkehrsunfall in Immensen ist am Sonnabendmittag ein 25-Jähriger leicht verletzt worden. Der Mann war nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte um 13.15 Uhr mit seinem VW Transporter auf dem Steinwedeler Kirchweg in Richtung Bohenkamp unterwegs, als er sein Fahrzeug abbremste, um in den Bohenkamp abzubiegen. Der hinter ihm fahrende, 30 Jahre alte Treckerfahrer bemerkte dies jedoch zu spät und konnte einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern.

Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Transporters leicht verletzt und klagte über Nackenschmerzen. Den Schaden schätzen die Ermittler auf etwa 3000 Euro.

Anzeige

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Lehrte lesen Sie hier in unserem Ticker.

Weitere NP+ Artikel

Von Oliver Kühn