Lehrte

Eine 83-jährige Lehrterin ist am Sonnabendvormittag mitten in der Fußgängerzone von einem Transporter erfasst und dabei schwer verletzt worden. Die Seniorin war nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte gegen 11.15 Uhr im Zuckerzentrum in Höhe der Alten Schlosserei unterwegs, als sie der Fahrer des Transporters beim Rückwartsfahren offenbar übersehen hatte. Die 83-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß Kopfverletzungen, Schürfwunden und eine Amnesie (Gedächtnisverlust). Sie wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Von Oliver Kühn