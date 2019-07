Lehrte

An der Europastraße am Rand von Lehrte ist es zu einer Straftat gekommen. Unbekannte Täter haben dort in der Nacht zu Dienstag einen weißen Mercedes Sprinter gestohlen. Der Transporter sei verschlossen gewesen, heißt es in der Mitteilung der Lehrter Polizei. Das Fahrzeug habe einen Wert von etwa 18.000 Euro.

Bei dem Sprinter handelt es sich um einen weißen Firmenwagen ohne auffällige Aufschrift oder Farbgebung. Die Täter hätten es anscheinend auch nur auf das Fahrzeug abgesehen. Wertvolle Beute habe sich nicht in dem Transporter befunden. Wer Zeugenhinweise zu der Tat machen kann, sollte das Kommissariat an der Osterstraße unter Telefon (05132) 8270 anrufen.

Von Achim Gückel