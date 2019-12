Der Mensch und Künstler Charlie Chaplin

Lehrte

Wer kennt ihn nicht, den Mann mit dem Schnauzer und der Melone, der in schwarz-weißen Stummfilmen mit Witz und Charme das Publikum unterhält? Charlie Chaplin war wohl der erste Weltstar des 20. Jahrhunderts. Das biographische Theaterstück „Ein gewisser Charles Spencer Chaplin“ von Daniel Colas, das am Donnerstag, 23. Januar, im Kurt-Hirschfeld-Forum aufgeführt wird, geht auf die Spur des großen Komikers und gibt Einblick in Stationen seines Lebensweges.

Es ist die außergewöhnliche Geschichte eines populären Schauspielers. Geboren im Jahr 1889 avancierte Charles Spencer Chaplin alias Charly Chaplin in den Zwanziger- und Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts zum cineastischen Superstar.

Der Mime mit Melone, Stock und abgewetztem Anzug

Mit einem schwingenden Spazierstock, einem abgewetzten Anzug und der unvermeidlichen Melone auf dem Kopf spielte sich Charlie Chaplin in die Herzen seines Publikums. Mit untrüglichem Gespür für die Rolle, hartem Arbeitseinsatz und dem Mut, alles auf eine Karte zu setzen, arbeitete sich der britische Künstler an die Weltspitze vor.

Zwischen den Jahren 1915 und 1967 drehte Charlie Chaplin mehrere Dutzend Filme und wirkte darin mit. Er wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. Unvergessen sind sein Sozialdrama „The Kid“ und seine Adolf-Hitler-Satire „Der große Diktator“. Im Jahr 1954 erhielt der Stummfilm-Komiker den Internationalen Friedenspreis des Weltfriedensrates. Im Jahr 1972 wurde er mit dem Ehrenoscar für seine „unschätzbaren Verdienste um die Filmkunst“ geehrt. Charly Chaplin starb am 25. Dezember 1977 im Alter von 88 Jahren in Corsier-sur-Vevey in der Schweiz.

Theaterstück zeigt einen Helden zum Anfassen

Doch wer war dieser Charlie Chaplin ohne sein Kostüm? Wen liebte dieser Mann, wem vertraute er? Wo war seine Familie? Wie ging der Weltstar mit Schicksalsschlägen um? In einem reichen Bilderbogen fasst der französische Autor Daniel Colas den Lebensbogen dieses Genies zusammen. Er schafft auf der Bühne einen Helden zum Anfassen: Er zeigt einen Menschen, der seine Familie liebt, einen Mann, der glasklar weiß, wie er sein Publikum zu Jubelstürmen hinreißen und seine Medienpräsenz für politische Zwecke einsetzen kann.

Das Theaterstück „Ein gewisser Charles Spencer Chaplin“ von Daniel Colas wird am Donnerstag, 23. Januar, ab 19.30 Uhr im Kurt-Hirschfeld-Forum in der Burgdorfer Straße 16, aufgeführt. Karten zum Preis zwischen 17 und 25 Euro gibt es im Vorverkauf im Fachdienst Schule, Sport und Kultur unter Telefon (05132) 8628242, in der Buchhandlung Böhnert unter Telefon (05132) 864300, in der Bücherstube Veenhuis (Telefon (05132) 56400) und online unter www.lehrte.de. Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr. Ermäßigungen sind möglich gegen Vorlage eines Ausweises.

Lesen Sie auch

Von Gabriele Gerner