„Heilig Abend“ heißt das spannende Theaterstück von Daniel Kehlmann, dass am Sonnabend, 11. Dezember, im Kurt-Hirschfeld-Forum zu sehen sein soll. Darin will ein Ermittler am Abend des 24. Dezembers die Philosophieprofessorin Judith der Vorbereitung eines Terrorakts überführen. Der Kartenvorverkauf läuft.