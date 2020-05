MTV bietet kostenloses Schnuppertraining an

Lehrte

Die Tennissparte des MTV Immensen startet am Mittwoch, 6. Mai, wieder mit dem Training und bietet für Interessierte auf der Anlage Am Fleith ein kostenloses Schnuppertraining an. „Wir hoffen, dass wir damit noch mehr Menschen für Tennis begeistern können“, sagt Dieter Schwarzbach, Leiter der Abteilung. Denn nach der Corona-Pause sei die Lust auf Bewegung bei vielen groß.

Das Schnuppertraining erfolge unter den erforderlichen Sicherheitsbestimmungen, so Schwarzbach. „Es dürfen dabei beispielsweise immer nur zwei Spieler auf dem Platz sein.“ Außer Übungsleitern verfügten auch zahlreiche Spieler der MTV-Tennissparte über eine Trainerlizenz, s dass ausreichend Trainer zur Verfügung stünden. Unterstützung liefere auch die neue Ballwurfmaschine.

Es sind auch mehrere kostenlose Übungsstunden möglich

Bei einer Übungsstunde muss es jedoch nicht bleiben. „Bei Gefallen können auch mehrere kostenlose Übungseinheiten vereinbart werden, ohne dass damit eine Verpflichtung zum Beitritt zum MTV oder zur Tennissparte verbunden ist“, versichert Schwarzbach.

Das Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Termine für das Schnuppertraining können vereinbart werden bei Jürgen Cohrs unter Telefon (05175) 3825, bei Matthias Schrader unter Telefon (05175) 3628 sowie bei Dieter Schwarzbach unter Telefon (05175) 932505.

Von Patricia Oswald-Kipper