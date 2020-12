Ahlten

Das niederländische Stromunternehmen Tennet will seine Niederlassung am Eisenbahnlängsweg in Ahlten für 65 Millionen Euro erweitern. Dann können die jetzt noch in einem gemieteten Gebäude an der Raiffeisenstraße untergebrachten Mitarbeiter in die neue Zentrale wechseln. Der erste Spatenstich war im April erfolgt. Doch die Baugrube für die Gebäude konnte nicht so zügig wie geplant eingerichtet werden: Das Grundwasser stand zu hoch, berichtet Tennet-Pressesprecherin Cornelia Junge. Deshalb wird sich das Projekt insgesamt etwas verzögern und voraussichtlich nicht vor dem Sommer 2022 fertig werden. Ursprünglich hatte die Firma auf einen Termin etwa ein halbes Jahr früher gehofft.

Nach zu hohem Grundwasserspiegel gehen die Arbeiten in der Baugrube jetzt in Ahlten weiter.

Rohbau beginnt im neuen Jahr

Zurzeit wird die Bodenplatte für die beiden neuen Gebäude angelegt, im neuen Jahr soll dann der Rohbau beginnen. Es sind ein viergeschossiger Anbau an das vorhandene Verwaltungsgebäude sowie ein Neubau mit zwei Etagen geplant. Darin sollen rund 430 Arbeitsplätze entstehen. Außerdem sind eine Kantine und eine Cafeteria vorgesehen. Zwischen den Gebäuden soll es einen großen, begrünten Innenhof mit Sitzgelegenheiten für Pausen oder Besprechungen geben. Zudem sollen für die Angestellten E-Ladestationen für Autos und Fahrräder installiert werden.

Die Corona-Pandemie hat dem Bau laut Junge bisher keine Probleme bereitet – im Gegenteil: Der Abriss der alten Kantine und die Herstellung der Anschlüsse an das Bestandsgebäude seien „mit sehr viel Lärm und Dreck“ verbunden gewesen. Das hätten aber deutlich weniger Mitarbeiter ertragen müssen, weil wegen der Pandemie etliche zu Hause gearbeitet hätten.

Mehr Beschäftigte als Arbeitsplätze

Das wird voraussichtlich auch in Zukunft so sein. Bei Tennet wird schon jetzt nach dem sogenannten Desk-Sharing-Prinzip gearbeitet: Mehrere Mitarbeiter teilen sich einen Schreibtisch. Dadurch werden weniger Arbeitsplätze benötigt, als das Unternehmen Beschäftigte hat. Das funktioniere gut, weil immer einige unterwegs seien, Urlaub hätten oder tageweise zu Hause arbeiteten, sagt Junge.

So teilen sich die rund 850 Mitarbeiter in Ahlten (350 am Eisenbahnlängsweg, 500 an der Raiffeisenstraße) zurzeit etwa 680 Arbeitsplätze. Wenn die neuen Gebäude fertig sind und die Räume an der Raiffeisenstraße aufgegeben werden, werden es rund 30 weniger sein, „trotz steigender Mitarbeiterzahlen“, kündigt Junge an. Die Erfahrungen der vergangenen Monate hätten jedoch gezeigt, dass „viele Kollegen gerade den Mix aus Homeoffice und Büro bevorzugen“, sodass nicht mit größeren Problemen zu rechnen sei. Aber man müsse beobachten, „wie sich die Arbeitswelt generell mit den Erfahrungen aus der Corona-Zeit verändert“, sagt die Firmensprecherin.

Von Thomas Böger