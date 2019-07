Lehrte

Einmütig hat der Umweltausschuss des Lehrter Rates die Fortschreibung des Lärmaktionsplans für die Stadt gebilligt. Vor der endgültigen Beschlussfassung im Rat sollen jetzt noch einmal die Ortsräte dazu Stellung nehmen.

Der Plan zur Minderung von Verkehrslärm in der Stadt sieht vor allem Maßnahmen vor, für deren Umsetzung Bund, Land und Region sowie die Bahn zuständig sind. Die Stadtverwaltung werde deshalb mit ihnen Verhandlungen aufnehmen müssen, erklärte der Ausschussvorsitzende Ronald Schütz (Grüne).

Tempo 30 auf Ahltener Straße

Um die angestrebten Verbesserungen zu erreichen, werden unter anderem mehrere Tempobeschränkungen vorgeschlagen. Das betrifft die Ahltener Straße in der Kernstadt ebenso wie die Autobahn 2 bei Hämelerwald, wo nachts Tempo 100 gelten soll. Ebenfalls vorrangig nachts sieht der Aktionsplan Tempo 30 auf der Ahltener Straße zwischen Westring und Feldstraße vor. Auf dem anschließenden Abschnitt bis zur Berliner Allee soll die Beschränkung dagegen ganztägig gelten.

Auf einigen Abschnitten der Bundesstraße 443 – zum Beispiel in den Ortsdurchfahrten von Aligse und Röddensen – soll im Zuge von ohnehin anstehenden Fahrbahnsanierungen Flüsterasphalt verwendet werden. Außerdem sind dort mehrere Mittelinseln geplant. Weitere Forderungen sind zusätzliche Abstellplätze für Autos und Fahrräder an den Bahnhöfen Immensen/Arpke und Ahlten. Dort will man außerdem von der Bahn besseren Lärmschutz einfordern.

Mittelinseln kosten bis zu 30.000 Euro

Zu einigen Maßnahmen führt der Aktionsplan auch Kosten an. Das reicht von 200 Euro für jedes Straßenschild bis zu 20.000 bis 30.000 Euro pro Mittelinsel. Und für den Einsatz von Flüsterasphalt bei Sanierungen werden Mehrkosten von zehn bis 20 Prozent veranschlagt.

Von Thomas Böger