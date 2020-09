Lehrte

Das Team Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Lehrte startet eine Online-Umfrage. Damit will sie herausfinden, wie die Interessen und Bedürfnisse von LGBTQI+-Jugendlichen in Lehrte besser wahrgenommen werden können und welche Angebote dazu entstehen sollen.

LGBTQI+ ist die Abkürzung für die sexuellen Orientierungen und Identitätsformen Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer und Intersex. Viele Menschen, die sich selbst mit einer oder mehrerer Kategorien von LGBTQI+ identifizieren, organisieren sich der Community. Sie setzen sich dafür ein, dass alle Menschen gleich behandelt werden und kämpfen für Toleranz und gleiche Rechte. Denn in vielen Ländern – auch in Deutschland – werden sie noch immer oft diskriminiert.

Team sammelt Eindrücke von Lehrter Jugendlichen

Das Team Jugendarbeit, bestehend aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der mobilen Jugendarbeit, möchte nun persönliche Eindrücke von Lehrter Jugendlichen sammeln. In einem Erhebungsbogen will es in Erfahrung bringen, welche Themen LGBTQI+-Jugendliche in Lehrte umtreiben, und ob und in welcher Form Unterstützung, Beratung und Hilfe in sensiblen Themenbereichen wie Gender, geschlechtliche Zugehörigkeit und sexuelle Orientierung gewünscht wird.

In den nächsten Wochen wollen die Team-Mitarbeiter zudem mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen und ihnen direkt Fragen stellen. Wer zu dem Thema etwas beitragen will, kann sich an die Jugendarbeiter in den acht Jugendeinrichtungen im Lehrter Stadtgebiet, die Anlaufstellen der mobilen Jugendarbeit oder an Stadtjugendpflegerin Tara Esdaile wenden.

Die Teilnahme über die Online-Umfrage ist anonym. Die Umfrage ist bis zum 11. Oktober auf der Homepage der Stadt Lehrte (www.lehrte.de) unter dem Menüpunkt Kinder- und Jugendarbeit abrufbar.

Von Katja Eggers