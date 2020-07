Statt Poolparty: Das Team Jugendarbeit der Stadt hat zum Ferienstart am Donnerstag, 16. Juli, vielseitige Aktionen an den Jugendeinrichtungen im Stadtgebiet geplant. Wer alle Einrichtungen mit dem Fahrrad abfährt, kann dort Buchstaben finden, diese zu einem Lösungswort zusammensetzen und am Ende etwas gewinnen.